Жители России назвали главные символы страны

Москва, , 10:08 — REGNUM В преддверии празднования Дня России жители страны назвали, что для них является главными символами Российской Федерации. Так, согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), прежде всего это единство народа, его сплоченность и многонациональность.

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Также респонденты называли и официальные символы страны — герб, гимн и флаг (по 16%). Ещё 6% опрошенных заявили, что для них главная ассоциация с Россией — это любовь к Родине. 9% респондентов считают символом РФ богатую природу.

Слово «Россия» жители страны ассоциирует в первую очередь с Родиной (31%) и Великой державой (29%). Также респонденты называли огромную территорию, сильную армию, добрых и хороших людей, надежду на светлое будущее.

Добавим, что в опросе, который проводился 8 июня, приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в качестве символов, объединяющих Россию и её граждан, большинство жителей страны (63%) называли Победу в Великой Отечественной войне и гимн России (20%). Также в этом списке оказались народ, любовь к Родине и патриотизм.

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