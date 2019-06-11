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Доходы жителей Архангельской области стремительно падают

Общество

Смена методики основных показателей уровня жизни россиян не снизила темпы сокращения доходов

Доходы жителей Архангельской области стремительно падают
Диего Ривера. Ночь бедняка. 1928

Архангельск, 11 июня 2019, 10:07 — REGNUM  Архангельскстат впервые после смены методики расчетов показателей уровня жизни россиян опубликовал данные о доходах жителей Архангельской области. Согласно представленным сведениям, темпы падения реальных доходов северян продолжают набирать оборот.

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Так, в 1 квартале 2019 года денежные доходы населения составили 31 880 рублей на душу населения, это почти на 2% меньше, чем в 1 квартале 2018 года. Реальные доходы северян за этот период сократились на 9,3%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году реальные доходы жителей региона сократились более чем на 5%.

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Доходы населения
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