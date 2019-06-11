Законопроект о дате ежегодных общих собраний СНТ внесен в Госдуму

Москва, , 09:41 — REGNUM Законопроект о дате и повестке ежегодного общего собрания садоводческих или огороднических товариществ внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Предлагается наделить членов садоводческих или огороднических товариществ правом определить в уставе дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания своих членов.

Закон, объясняет автор, нужен для того, чтобы люди имели возможность планировать и лично принимать в них участие, а также экономить общие расходы товарищества.

Сейчас общее собрание членов товарищества собирается не реже одного раза в год. Среди 23 вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества, лишь два: утверждение отчетов ревизионной комиссии утверждение отчетов правления товарищества, отчетов председателя товарищества рассматриваются ежегодно, оставшиеся — по мере необходимости. Каждое проведение очередного или внеочередного общего собрания сопровождается обязательным уведомлением по почте, электронной почте и на информационном щите в самом товариществе.

Яровая ссылается на анализ практики, проведенный Советом законодателей, который показал, что многие садоводы и огородники — пожилые люди, которые не имеют электронного адреса, и товарищества вынуждены направлять уведомления почтой письмом с уведомлением.

«Стоимость этой услуги составляет более 80 рублей, и в крупных товариществах расходы на это могут достигать ста и более тысяч рублей», — отмечает депутат.