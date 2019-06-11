Подсчитана стоимость проезда по трассе М-11 с учетом цены бензина

Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM На проезд по новой платной автотрассе М-11 (Москва — Санкт-Петербург) водителям легковых машин придется потратить порядка 3000 рублей, с учетом стоимости бензина. Такие цифры привел спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что за пользование платной дорогой между двух столиц водителям легковых автомобилей придется заплатить 2000 рублей, однако стоимость проезда будет ниже при использовании транспондера и движении не в пиковые периоды.

«Тот, кто хочет, на личной машине часов за шесть по этой новой трассе туда доедет, истратив около 3−3,5 тыс. рублей на оплату самой дороги и на бензин», — сказал Сергей Иванов.

В госкомпании «Автодор» подтвердили расчеты президентского чиновника.

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Высокоскоростную автомагистраль, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, планируется достроить до конца 2019 года. Ее протяженность составит 669 км. Она пройдет от МКАД до примыкания к КАД Санкт-Петербурга.

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