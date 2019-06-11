Туристы из РФ стали чаще ездить в Китай и Турцию

Москва, , 09:31 — REGNUM Специалисты агентства «ТурСтат» подготовили рейтинг стран по числу зарубежных поездок жителей Российской Федерации по итогам первых трех месяцев 2019 года. Первое место в списке по росту выездного туризма из России заняли Турция и Китай.

«Китай с 484 тыс. выездных туристских поездок (+71 тыс., +17% по сравнению с 2018 г.) и Турция с 341 тыс. выездных поездок (+112 тысяч, +49%) — страны-лидеры роста выездного туризма из России в 2019 г. по итогам первых трех месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Топ-10 зарубежных стран по итогам первых трех месяцев также попали Абхазия (803 тыс. поездок), Финляндия (731 тыс.), Казахстан (528 тыс.), Таиланд (494 тыс.), Эстония (389 тыс.), Украина (380 тыс.), ОАЭ (316 тыс.) и Германия (307 тыс.).

Читайте также: Туристический сезон открылся в китайском Харбине

А также: Шри-Ланка привлекает туристов из России необыкновенной дешевизной — СМИ