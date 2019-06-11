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В Бурятии снижается уровень преступности

Общество

Число карманных краж и грабежей сократилось сразу на треть

Улан-Удэ, 11 июня 2019, 09:42 — REGNUM  Основные показатели преступности в Бурятии за первые пять месяцев 2019 года снизились почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Снижение уровня преступности отмечено как по городу Улан-Удэ, так и по районам республики», — подчеркнули в надзорном органе.

Так, наиболее резко сократилось число краж, среди которых карманные кражи — на 32,3% и грабежи — на 29%. Случаи хищений сотовых телефонов снизилось на 27,5%, а квартирные кражи — на 16,2%.

Кроме того, на дорогах республики зафиксировано 390 дорожно-транспортных происшествий, что на 3% ниже показателей 2018 года. 56 аварий произошло с участием детей. Впрочем, смертность при этом выросла — 39 человек погибли, тогда как за первые пять месяцев прошлого года — 29. Ранено в ДТП 526 человек.

В прокуратуре не уточняют причины снижения уровня преступности, одна отметили при этом, что они постоянно контролируют достоверность статистических сведений о состоянии преступности.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, Бурятия остается одним из самых криминализированных регионов в стране, занимая второе место по уровню преступности по России. По доле тяжких и особо тяжких преступлений — четвёртое. В Следственном управлении СКР по республике отмечают, что отрицательное воздействие на состояние правопорядка оказывают неблагоприятные экономические и социальные факторы, снижение общего уровня обеспеченности населения республики.

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