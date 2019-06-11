Власти Великобритании отказывают в визах ученым из Африки — The Guardian

Кампала, , 09:28 — REGNUM Министерство внутренних дел подозревают в «институциональном расизме» и нанесении ущерба британским исследовательским проектам из-за произвольных и «оскорбительных» отказов в выдаче виз африканским ученым, передает The Guardian.

По информации издания, в апреле команда из шести исследователей вируса Эбола из Сьерра-Леоне не смогла принять участие в важных тренингах в Великобритании, финансируемых Wellcome Trust в рамках программы по подготовке к пандемии.

На саммите LSE Africa, также прошедшем в апреле, 24 из 25 исследователей не смогли приехать на одну из секций.

Мероприятие компании Save the Children было омрачено многочисленными отказами в выдаче виз гостям. Многим визы выдавали слишком поздно.

В одном из писем причиной отказа было указано: «Мы не верим, что вы исследователь».

«Это очень оскорбительно», — прокомментировала ситуацию директор Института исследований развития Университета Сассекса Мелисса Лич.

«Я считаю, что во всех отношениях это свидетельствует об институциональном расизме в министерстве внутренних дел… Наши коллеги здесь, в Сассексе, и в других учреждениях теперь регулярно встречаются в других странах, например, в Дубае», — добавила Лич.

В письме, опубликованном Observer, 70 высокопоставленных сотрудников университетов и исследовательских институтов со всей Великобритании заявили, что «отказы в визах африканским лидерам в сфере культуры, развития и науки… подрывают международную репутацию Британии, а также препятствуют усилиям по борьбе с глобальными проблемами».

Со своей стороны представитель министерства внутренних дел сообщил: «Все заявления на иммиграцию рассматриваются по существу и на основе имеющихся данных в соответствии с правилами иммиграции».

«Мы приветствуем международных ученых и признаем их вклад в сферу образования Великобритании», — сообщается в заявлении.

В настоящее время парламентские группы по всей Африке собирают доказательства отказа в выдаче виз широкому кругу людей. Среди получивших отказ высокопоставленных лиц — Робин Орем, медицинский антрополог и исследователь программы CPAID Лондонской школы экономики в северной Уганде, социальный работник Transparency International в Уганде Бренда Ирео, старший научный сотрудник в Уганде Роберт Окени.