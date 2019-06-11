Hyundai Motor выступит спонсором Чемпионата мира по стрельбе из лука 2019 г

Хертогенбосх, Нидерланды, , 09:27 — REGNUM Представители южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor выступят спонсорами Чемпионата мира по стрельбе из лука. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет в период с 10 по 16 июня в городе Хертогенбос, Нидерланды.

В 2019 году в чемпионате примут участие 610 спортсменов из 92 стран мира. На первенстве будет разыграно 10 комплектов наград — по 5 в каждом из двух видов лука (классическом и блочном).

Известно, что представители южнокорейской компании предоставят спортсменам и организации Hyundai Tucson, Hyundai i30 Fastback, Hyundai i30 Wagon в качестве средств передвижения.

Также Hyundai Motor представит на чемпионате Hyundai i30 N, Hyundai i30 Fastback N, Hyundai Tucson и Hyundai i10.