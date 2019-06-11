В Чечне проверяют информацию о драке со стрельбой в одной из школ

Грозный, , 08:56 — REGNUM В Чечне проводится проверка по информации о драке, произошедшей в одной из школ региона. Видеоролик с дерущимися старшеклассниками был распространен в сети интернет и ряде СМИ. Проверка организована Следственным комитетом, сообщили ИА REGNUM 11 июня в ведомстве.

«СУ СКР по Чеченской Республике организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

На кадрах видео была запечатлена потасовка во дворе школы между школьниками, которую пытались разнять женщины и взрослые мужчины. Из толпы слышны крики и выстрелы.

«Потасовкой со стрельбой закончилась сдача ОГЭ в школе города Грозного. Причиной произошедшего послужила шпаргалка одного из учеников, его работу аннулировали, после чего охрана вывела школьника на улицу, где все и случилось», — говорится в комментарии к видео.

Инцидент произошел 6 июня во время сдачи выпускниками девятых классов основного государственного экзамена по математике. Непосредственно в конфликте, как пишет «Кавказский узел», участвовали два подростка и трое полицейских, охранявших здание школы. Якобы, когда решить конфлик словами не получилось, полицейские пустили в ход оружие.

В СКР отметили, что после проведения проверки и установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение. На сайте МВД информации об инциденте нет.