Фуры без госномеров стали обычным явлением в ЕАО

Биробиджан, , 09:00 — REGNUM Через рамку весового контроля, установленную в Биробиджане, перегруженные фуры проезжают без госномеров, тем самым не только избегая ответственности за перевес, но и создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Анализ работы рамки весового контроля, установленной в Биробиджане, свидетельствует, что водители перегруженных фур сознательно идут на нарушение ПДД, скрывая свои правонарушения путём снятия госномеров непосредственно перед рамкой. Фиксация дорожной полицией этого вида правонарушения несоразмерна с количеством зафиксированных фактов проезда через рамку с нечитаемыми или отсутствующими госномерами, пишет издание ЕАОМедиа.

«Рамка уже позволила точно зафиксировать тот факт, что значительная часть грузоперевозчиков ездит с нарушениями грузоподъемности. Причем, заведомо знают об этом. А чтобы уйти от ответственности, закрывают номера. Нельзя вести бизнес любой ценой. Закрывать глаза на нарушения не будем», — рассказал губернатор области Александр Левинталь на совещании по организации дорожного движения.

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Однако, у предпринимателей было иное мнение. Они рассказывали, как рамка весового контроля, действующая в автоматическом режиме, фиксировала заведомо некорректные показания, выдавая заоблачные штрафы, которые приходилось отбивать в суде. Очевидно, перевозчики, устав бороться с ненадлежащее работающей системой, решили обойти её своим путём.

«Если в 2018 году за правонарушение по ст. 12.2 ч.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными… государственными регистрационными знаками») составлено 144 протокола, а по ст. 12.2 ч.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков…») — 39 протоколов, то за эти же правонарушения на нерадивых автомобилистов в 2019 году составлено 514 и 110 протоколов соответственно», — сообщили в госавтоинспекции.

Полицейские уточняют, что за время работы весогабаритной рамки к административной ответственности привлечены 34 водителя по ст. ст. 12.2 ч.1 и 12.2 ч.2 КоАП РФ. Фигуранты данной статистики — исключительно грузоперевозчики, пытающиеся с помощью скрытых номеров миновать рамку. Все они попали в поле зрения ГИБДД на данном участке. В ведомстве отмечают, что ещё совсем недавно регистрация подобных правонарушений была единичной. В последнее время она возросла в десятки раз.

«Сотрудниками ГИБДД на маршрутах патрулирования ежедневно отслеживаются водители, управляющие автомобилями с нечитаемыми или закрытыми номерами. Выявлению нарушителей также способствуют проведение операций или рейдовых мероприятий. Кроме того, в последнее время участились обращения на телефон «горячей» линии УМВД. За последнее время поступило 128 сообщений об автомобилях с нечитаемыми или заклеенными государственными регистрационными знаками. Только за прошедшие выходные, 1−2 июня, были зарегистрированы более 15-ти автомобилистов, управляющих авто с нечитаемыми номерами», — рассказали в ГИБДД.

По данным записей весовой рамки, в период с 1 по 6 июня зафиксирован 61 проезд перегруженных фур, из которых только 10 были с госномерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат городской думы Биробиджана Владимир Сахаровский считает, что установленная в городе рамка весогабаритного контроля парализовала хозяйственную деятельность областного центра.

«Рамка стоит в таком месте, где объехать её невозможно — у нового моста через реку Бира. Из-за аварийного состояния старого моста, перевозка грузов из одной части города в другую возможна только здесь, и это стало нашей бедой. Рамка фактически парализовала хозяйственную деятельность города, грузоперевозчики отказываются ездить из одной части города в другую, опасаясь получить штраф. Парализована и работа коммунальных служб: без автоматического получения штрафа через рамку не может проехать автоцистерна для откачивания нечистот, и «Водоканал» уже накопил штрафов на несколько миллионов, при том, что предприятие находится в тяжелейшем финансовом положении, и на нём введено конкурсное управление», — рассказал депутат.