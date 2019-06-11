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На севере Китая раскрыта сеть контрабандистов наркотиков из 12 человек

Общество

В общей сложности у 12 подозреваемых было при себе 2,33 кг героина

Тайюань , Китай, 11 июня 2019, 08:31 — REGNUM  Полиция провинции Шаньси на севере Китая раскрыла сеть контрабандистов наркотиков, арестовав 12 подозреваемых и изъяв более 2 кг героина, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Полиция города Синьчжоу еще в марте текущего года получила сведения о том, что подозреваемые из центральной провинции Хэнань планирует перевезти в город Синьчжоу наркотики на продажу.

Уже 2 марта полиция задержала 10 подозреваемых в торговле наркотиками в уезде Учжай города Синьчжоу. Благодаря полученными признаниям, были задержаны еще двое 14 марта в городе Лохэ провинции Хэнань.

В общей сложности у 12 подозреваемых было при себе 2,33 кг героина. Полиция также конфисковала 508 тыс. юаней ($73,5 тыс.) денежных средств, семь автомобилей, а также две единицы недвижимости и заморозила два банковских счета с 1,17 млн юаней на них.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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