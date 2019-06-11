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Симфонический оркестр США выступит в Хиросиме в 2020 г

Общество

Всего музыканты Национального симфонического оркестра США планируют провести в Японии и Китае 9-10 концертов

Вашингтон, 11 июня 2019, 08:26 — REGNUM  Музыканты Национального симфонического оркестра США, которые проведут крупный гастрольный тур по Китаю и Японии в марте 2020 года, выступят в том числе и в Хиросиме. Об этом сообщил художественный руководитель Национального симфонического оркестра, итальянский дирижер Джанандреа Нозеда корреспонденту ТАСС.

«Мы будем первым американским оркестром, который поедет в Хиросиму после Второй мировой войны, — сказал дирижер. — Ни один американский оркестр не приглашался Хиросимой».

Нозеда добавил, что всего музыканты Национального симфонического оркестра США планируют провести в Японии и Китае 9−10 концертов.

Напомним, бомбардировщики ВВС США в августе 1945 года сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В результате погибли более чем 250 тыс. человек. За бомбардировками последовало подписание Японией акта капитуляции, который формально завершил Вторую мировую войну.

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