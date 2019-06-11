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На юге Китая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ливней

Общество

На некоторые районы с 6 по 9 июня обрушились проливные дожди с объемом осадков до 350 мм

На юге Китая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ливней
Василий Дмитриевич Поленов. Ливень. 1874

Пекин, 11 июня 2019, 08:21 — REGNUM  Китайские метеорологи продлили 10 июня действие «желтого» уровня погодной опасности в связи с мощными ливнями в южных регионах страны, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Ожидается, что ливни обрушатся на части провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу и Юньнань, на Гуанси-Чжуанский автономный район и на Тайвань в ближайшие четыре дня, сообщили в Национальном метеоцентре.

На некоторые районы с 6 по 9 июня обрушились проливные дожди с объемом осадков до 350 мм. Особенно это затронуло Гуанси, Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь. Центр рекомендует гражданам опасаться наводнений и оставаться на чеку, а властям — подготовиться к устранению последствий.

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