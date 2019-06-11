СМИ: Amazon подчиняется бизнес-интересам США, несмотря на спорные моменты

Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Генеральный директор Amazon.com, Inc. отдела вычислений Энди Ясси сообщил, что компания будет работать с любым правительственным учреждением, подчиняющимся закону, 11 июня сообщает Reuters.

«Мы будем работать на федеральное правительство, и им придется ответственно отнестись к использованию технологий, — сказал Энди Ясси, генеральный директор AmazonWeb Services на самой крупной конференции по IT-технологиям 2019 года в ответ на вопрос, будет ли компания работать с U.S.Immigration and Customs Enforcement (американская организация по иммиграционному и таможенному обеспечению). — Любое правительственное ведомство, подчиняющееся закону, мы будем с ними работать».

В прошлые годы Amazon оказался в центре острой полемики в связи с программой идентификации людей по их лицам по заказу правительства США, когда критики этого проекта предупреждали о возможных ошибках и арестах в случае ее широкого применения, а сторонники доказывали безопасность для общества.

Охрана правопорядка в Орегоне и Флориде на практике использовала программу распознавания лица и картинки от службы Amazon, известную как Rekognition.

Подход Amazon до некоторой степени отличается от подхода Microsoft.Тогда как разработчики Windows отстояли недавний контракт на поставку оборудования на $480 млн армии США, удержавшись от продажи программы идентификации по лицу, чтобы права человека не оказались в зоне риска, отмечает издание.

Президент Microsoft Бред Смит сообщил в начале этого года, что их компания отвергла требование правоохранительных органов Калифорнии установить данную программу в камеры и автомобили сотрудников из опасения, что это может привести к необоснованным задержаниям невинных женщин и несовершеннолетних для допросов.

Инструменты искусственного интеллекта преимущественно апробируются на лицах мужчин-европеоидов.