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Таможня китайского Нинбо изъяла 523 тонны контрабандных хлопьев полиэстера

Общество

Среди отходов было пять упаковок некондиционных хлопьев полиэстера

Нинбо, Китай, 11 июня 2019, 08:15 — REGNUM  Таможня китайского города Нинбо провинции Чжэцзян на востоке страны изъяла 523,7 тонн твердых отходов, сообщили в Главном управлении таможни КНР, передаёт агентство Синьхуа.

Среди отходов было пять упаковок некондиционных хлопьев полиэстера из Малайзии и Индонезии, которые запрещены к импорту в Китай. Китай начал импорт твердых отходов в страну еще в 1980-е годы в качестве источника сырья, после чего стал крупнейшим импортером мусора в мире.

Однако по мере экономического развития страны и ухудшения экологии власти до конца 2019 года введут полный запрет на импорт иностранного мусора, за исключением содержащего очень редкие ресурсы.

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Контрабанда и борьба с ней
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