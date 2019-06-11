Губернатор Приморья пообещал обманутым дольщикам решить их проблему

Владивосток, , 08:08 — REGNUM Во Владивостоке губернатор Приморья Олег Кожемяко провёл встречу с обманутыми дольщиками недостроенных домов в районе «Снеговая Падь» и рассказал им, как будет решаться вопрос завершения строительства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в Instagram Олег Кожемяко написал, что им принято решении о направлении на достройку домов № 25 и 26 средств из краевого бюджета.

«Это решение поддержали депутаты на заседании Закосбрания», — сообщил губернатор.

Олег Кожемяко отметил, что после выбора подрядчика, строительство домов начнётся в сентябре.

«Одновременно с этим идет работа по другим четырем недостроям в микрорайоне, на данный момент степень их готовности составляет от 2 до 40%. Решается, какой банк будет финансировать этот проект под гарантии Администрации Приморского края. В случае сомнений по кредитованию, будем финансировать эти объекты напрямую из краевого бюджета», — написал Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад в период своей предвыборной кампании, кандидат в губернаторы Приморья, действующий на тот момент исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко, нашел способ решить проблему обманутых дольщиков. Тогда было заявлено, что уже скоро полторы тысячи дольщиков получат давно ожидаемые квартиры в 10 многоэтажных жилых домах. Теперь эти люди слушают обещания очередного губернатора.