В День России в Москву вернётся изнуряющая жара

Москва, , 07:58 — REGNUM В Москве и Подмосковье жара не сдаёт позиции. В начале недели (10 июня) антициклон принёс в столицу прохладный воздух, но 12 июня температура воздуха вновь повысится, передают «Метеоновости».

В День России в Москве ночью +16, +18 °С, днем воздух прогреется до +30, +32 °С. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный слабый. Атмосферное давление высокое 753−755 мм рт. ст.

В четверг, 13 июня, изнуряющая жара начнёт отступать от столичного региона, подует северо-восточный ветер. Вероятность дождей станет выше, дневная температура понизится до + 22, + 27 °C.

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Как сообщало ИА REGNUM, на станциях Московского метрополитена из-за высокой температуры воздуха начали раздавать пассажирам питьевую воду.

Подробнее: В Московском метро начали раздавать воду пассажирам из-за жары