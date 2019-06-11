На пакетах с наркотиками по делу Голунова обнаружены ДНК других людей

Москва, , 07:49 — REGNUM Правоохранительные органы намерены завершить проведение экспертизы ДНК, находящегося на пакетах с наркотическими веществами, якобы изъятых в ходе обыска в квартире у журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова сегодня, 11 июня, во второй половине дня. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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На данный момент известно, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. В ведомстве отметили, что речь идёт о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками.

«О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность», — пообещали в правоохранительном ведомстве.

Добавим, что ранее адвокат обвиняемого в попытке сбыта наркотиков Ивана Голунова Сергей Бадамшин заявил, что эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста на изъятых во время обыска в его квартире предметах.

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Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. Ещё один пакетик с кокаином стражи порядка обнаружили у него по месту жительства. Сам Голунов считает, что наркотики ему подбросили коррумпированные сотрудники полиции, которые связаны с кладбищенской мафией, против которых он вел журналистское расследование.

8 июня Никулинский суд Москвы назначил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.