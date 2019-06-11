Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примут в состав ВМФ РФ 11 июня

Казань, , 07:41 — REGNUM Новейший патрульный корабль проекта 22 160 «Дмитрий Рогачев», построенный на Зеленодольском заводе имени Горького, будет торжественно принят в состав ВМФ России 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минообороны РФ.

«Кораблестроители Зеленодольска (Татария) смогли передать второй по счету корабль этого проекта флоту с опережением графика практически на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественная церемония подъема Андреевского флага на корабле, названного в честь контр-адмирала Дмитрия Дмитриевича Рогачева, состоится у причала Новороссийской военно-морской базы.

Приказ Главкома ВМФ РФ Адмирала Николая Евменова о приеме патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» в состав ВМФ будет зачитан в ходе торжественной церемонии, участие в которой примут командующий Черноморским флотом (ЧФ) Игорь Осипов, военные моряки и ветераны ВМФ и ЧФ, заместитель министра промышленности и торговли Татарии Ильдар Мингалеев, гендиректор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ринат Мистахов.

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