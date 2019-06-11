Скончалась вдова экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна

Сеул, , 07:33 — REGNUM Вдова бывшего президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщает 11 июня телеканал KBS.

Ли Хи Хо умерла 10 июня, причина смерти на называется. Её похоронят 12 июня на Национальном кладбище в Сеуле.

Активистка движения за права женщин, Ли Хи Хо вышла замуж за Ким Дэ Чжуна в 1962 году. Ким Дэ Чжун руководил Южной Кореей в 1998—2003 годах и ушел из жизни в 2009 году в возрасте 85 лет. Ли Хи Хо до конца жизни возглавляла Центр мира, основанный её супругом для продвижения межкорейского сотрудничества и мира.

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выразил соболезнования по поводу кончины Ли Хи Хо. Он назвал её «демократом нашего времени» и «совестью эпохи» и пообещал почтить её память по возвращении из зарубежной поездки.

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