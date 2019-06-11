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В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

Общество

Заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж, по новым правилам, теперь будет необходимо подавать в занимающиеся вопросами миграции территориальные органы МВД

Москва, 11 июня 2019, 07:27 — REGNUM  С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«С 12 июня вступает в силу постановление правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 690 (отменяет постановление от 12 мая 2003 г. № 273)», — говорится в сообщении.

Так, заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж, по новым правилам, теперь будет необходимо подавать в занимающиеся вопросами миграции территориальные органы МВД, а не в погранслужбу ФСБ.

Кроме того, если заявитель проживает за рубежом, ему нужно обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации.

Таким образом, сотрудники пограничных органов РФ уже с 12 июня не принимают заявления от жителей страны о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минздраве РФ напомнили жителям страны о необходимости своевременно оформлять полис медстрахования для выезжающих за рубеж.

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