Нападение банд на севере Нигерии: десятки людей погибли

Абуджа, , 07:53 — REGNUM В результате серии нападений вооруженных группировок в Нигерии погибли по меньшей мере 43 человека, об этом 10 июня сообщает Al Jazeera.

Преступники совершали нападения на деревне на северо-западе страны в штате Сокото, их целью была кража скота.

Вооруженные банды давно являются бичом северной части Нигерии. Здесь регулярно происходят нападения на сельских жителей, подвергающихся грабежу, насилию и похищениям людей.

Местные жителе нередко сами берутся за оружие, чтобы противостоять бандитам, что зачастую приводит к внесудебным расправам и последующим уголовным преследованиям со стороны властей.

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