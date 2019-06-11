Вторник, 11 Июня 2019 года
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Составлен рейтинг самых красивых русских имен по версии немецкого издания

Общество

Как отмечает издание, Россия — захватывающая страна

Москва, 11 июня 2019, 07:21 — REGNUM  Немецкое издание Wunderweib составило рейтинг самых красивых русских имен для маленьких мальчиков и девочек. Об этом сообщается на сайте издания.

«Русские имена давно пришли в Германию», — говорится в статье.

Как отмечает издание, на русском говорят более 280 миллионов человек по всему миру, а сама Россия — захватывающая страна.

По версии издания, самыми красивыми именами для девочек оказались: Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика.

Для мальчиков: Алёша, Коля, Максим, Вадим, Никита.

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