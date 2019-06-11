Вторник, 11 Июня 2019 года
07:07:42 МСК

В Оренбурге скончался «последний поэт Серебряного века» Сергей Хомутов

Общество

На 59-м году жизни

Оренбург, 11 июня 2019, 07:03 — REGNUM  В Оренбурге скоропостижно ушёл из жизни журналист, прозаик и поэт Сергей Хомутов. Ему было 58 лет.

Сергей Хомутов родился в 1960 году, а с 1980-х работал в СМИ. Его трудовая биография связана с телеканалами «Регион», РИАД, Орен-ТВ, с РИА «Оренбуржье». В последние несколько лет он сотрудничал с информационным агентством REGNUM и был редактором газеты «Сельские вести».

Сергей Хомутов также был членом Союза российских писателей, успешным прозаиком и поэтом. Его перу принадлежат такие книги, как «Светлые песни», «Второе зрение», «Арьергард», «Привкус вечности», «Алфавит» и «Зимняя радуга».

Как отмечают в мэрии, коллеги называли Сергея Хомутова «последним поэтом Серебряного века».

«Сергей Хомутов знаком большинству оренбуржцев как активный человек, патриот и гражданин. Областной центр понес большую, невосполнимую утрату», — говорится в официальном сообщении мэрии Оренбурга.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить