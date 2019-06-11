Во Владивостоке у воспитателя детсада выявлен туберкулёз

Владивосток, , 07:15 — REGNUM Во Владивостоке у работницы детского сада № 34 во время обращения к врачу с жалобами на недомогание, был выявлен туберкулёз. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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В мэрии отметили, что восемь месяцев назад, при трудоустройстве на работу в детский сад, в процессе прохождении медицинской комиссии никаких отклонений в здоровье женщины выявлено не было, ей была оформлена санитарная книжка.

«Почувствовав себя плохо, воспитатель обратилась к врачу, при осмотре у неё были выявлены признаки туберкулёза», — отметили в пресс-службе.

После этого все сотрудники детского сада были направлены на флюорографию, а дети к фтизиатру. В результате обследований заболевания ни у кого более не выявлены. Роспотребнадзор провел дезинфекцию помещений.

«Предписания о закрытии детского сада никто не давал. Дети продолжают ходить в свою группу, где работала воспитатель», — рассказали в городской администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в одном из детских садов Иркутска с детьми работала воспитательница, у которой была выявлена незаразная форма туберкулёза. В настоящее время ДОУ работает в обычном режиме. Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, воспитатель с незаразной формой туберкулёза сразу же была отстранена от своих должностных обязанностей. В помещении были проведены дезинфекционные мероприятия.