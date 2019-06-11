На космодроме «Восточный» собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Благовещенск, , 06:33 — REGNUM На космодроме «Восточный» в Амурской области завершён этап сборки пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФГУП «ЦЭНКИ».

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В ходе выполнения цикла механической сборки пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б» были соединены разгонные ступени аппарата.

«В соответствие с графиком сейчас идёт заправка компонентами топлива и сжатыми газами разгонного блока «Фрегат», — сообщили в «ЦЭНКИ».

Следующий этап работы — проведение пневмоиспытаний двигательных установок, электрические испытания и заключительная операция — общая сборка ракеты космического назначения.

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В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты ведут подготовку космического аппарата «Метеор-М» N2−2, который и планируется доставить в космос ракетой-носителем «Союз-2.1б». Старт космического аппарата запланирован на начало июля. Это будет пятый пуск с космодрома «Восточный».

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскосмоса приступили к заправке разгонного блока «Фрегат», который будет использоваться при запуске гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2−2. Работы по заправке разгонного блока будут завершены 22 июня. После этого «Фрегат» будет перемещён из заправочно-нейтрализационной станции в монтажно-испытательный корпус для сборки космической головной части.