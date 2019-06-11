Вторник, 11 Июня 2019 года
06:33:26 МСК

На космодроме «Восточный» собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Общество

Далее предстоит этап испытаний и окончательная сборка

Благовещенск, 11 июня 2019, 06:33 — REGNUM  На космодроме «Восточный» в Амурской области завершён этап сборки пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФГУП «ЦЭНКИ».

Читайте также: Рогозин анонсировал строительство второй очереди космодрома «Восточный»

В ходе выполнения цикла механической сборки пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б» были соединены разгонные ступени аппарата.

«В соответствие с графиком сейчас идёт заправка компонентами топлива и сжатыми газами разгонного блока «Фрегат», — сообщили в «ЦЭНКИ».

Следующий этап работы — проведение пневмоиспытаний двигательных установок, электрические испытания и заключительная операция — общая сборка ракеты космического назначения.

Читайте также: Запуск двух спутников «Метеор-М» запланирован на 2020 и 2021 год

В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты ведут подготовку космического аппарата «Метеор-М» N2−2, который и планируется доставить в космос ракетой-носителем «Союз-2.1б». Старт космического аппарата запланирован на начало июля. Это будет пятый пуск с космодрома «Восточный».

Читайте также: На «Восточном» начали заправку разгонного блока для спутника «Метеор-М»

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскосмоса приступили к заправке разгонного блока «Фрегат», который будет использоваться при запуске гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2−2. Работы по заправке разгонного блока будут завершены 22 июня. После этого «Фрегат» будет перемещён из заправочно-нейтрализационной станции в монтажно-испытательный корпус для сборки космической головной части.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить