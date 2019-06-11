В Омской области снят особый противопожарный режим

Омск, , 06:22 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) снят в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, всего в Омской области с начала года зарегистрировано 192 лесных пожара на общей площади 2845,88 га, в том числе семь крупных пожаров на площади 642,38 га. Распространения огня и перехода возгораний на населённые пункты удалось не допустить.

За период действия ОПР возбуждено 19 уголовных дел в отношении физических лиц. Кроме того, привлечены к административной ответственности около 500 человек. Нарушители заплатят более 1 млн рублей.

«Подчеркнем, что отмена особого противопожарного режима не означает, что омичи могут бесконтрольно начать проводить огневые работы и разжигать костры. Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении областного ГУ МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Омской области ввели с 26 апреля. Он действовал до 9 июня 2019 года.

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