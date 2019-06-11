Шведские власти могут запретить езду на электросамокатах по дорогам

Стокгольм, , 02:57 — REGNUM Транспортное управление Швеции выступило с инициативой запретить движение на электросамокатах по проезжей части дорог, сообщает портал «Европульс».

Соответствующее предложение было высказано после ДТП с участием электросамоката, в котором погиб 27-летний житель. По мнению ведомства, двухколесный электротранспорт небезопасен для движения по оживленным дорогам, так как способен развивать большую скорость.

В частности, на электросамокате можно разогнаться до 25 километров в час, при этом их водители, как правило, не носят защитный шлемов. Эту инициативу сначала обсудят с компаниями, занимающимися прокатом электротранспорта, а затем уже с парламентом Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии разрешили движение на электросамокатах по проезжей части для водителей старше 14 лет. Немецкое министерство транспорта считает, что это нововведение позволит жителям Германии охотнее отказываться от личных автомобилей и позволит решить проблему с пробками в городах.

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