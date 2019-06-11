Вторник, 11 Июня 2019 года
02:44:57 МСК

В России предложено внедрить механизм выявления фактов пыток в тюрьмах

Общество

Он предусматривает мониторинг происходящего в учреждения ФСИН России

Москва, 11 июня 2019, 02:44 — REGNUM  Механизм предупреждения и выявления фактов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в местах лишения свободы предложила разработать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Об этом говорится в докладе о деятельности российского омбудсмена за 2018 год, представленном Москальковой президенту РФ Владимиру Путину.

Механизм, о котором говорится в докладе, предлагается ввести в дополнение к действующим механизмам контроля в пенитенциарной системе. Он предусматривает мониторинг происходящего в учреждения ФСИН России с участием не только омбудсмена и её команды, но и госслужащих и общественных помощников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Москальковой, за 2018 год в России число обращений в аппарат омбудсмена сократилось по сравнению с 2017 г. почти на четыре тысячи.

Читайте подробнее: Москалькова: Количество обращений граждан снизилось на 4 тысячи

Читайте ранее в этом сюжете: Песков анонсировал встречу Путина с Москальковой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность уполномоченного по правам человека в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить