Все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве отправлены в СИЗО

Москва, , 02:18 — REGNUM Все шесть подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева отправлены под арест до 8 августа, сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда (Москва).

Помимо Аловадинзода Михроччона, под арест отправлены Неъмотджон Бобоев, Мирзошавкат Туфалангов, Фируз Сафаров, Сафаров Фаридун и Рустам Аминов.

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Напомним, эти люди, уроженцы Таджикистана, были задержаны по подозрению в убийстве Чуева, которое произошло в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве.

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