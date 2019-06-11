В Софведе предложили установить нормативы по количеству кошек в квартире

Москва, , 01:12 — REGNUM Инициативу ввести нормативы по количеству кошек и собак в квартире выдвинул комитет Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пишет «Парламентская газета».

Максимально допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать исходя из метража жилплощади. Отмечается также, что планируется попросить глав регионов выделить средства на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей.

По словам члена Совфеда Ирины Гехт (Челябинская область), нововведение рекомендовано правительству и Минприроды РФ, эти рекомендации планируется утвердить на заседании комитета.

Кроме того, рекомендуется установить административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными, в том числе за жестокое обращение с ними, поскольку сейчас предусмотрена только уголовная ответственность. Тогда и за менее тяжкие правонарушения, которые под уголовную ответственность не подпадают, граждане тоже несли бы ответственность.

Предположительно, если нововведение утвердят, будет создана база данных учёта домашних животных.

Издание отмечает, что, по данным Совфеда, в России находится 412 приютов для животных и 219 пунктов передержки, планируется отрыть 67 приютов дополнительно. Однако в некоторых регионах есть много приютов, а в четырёх российских регионах — их нет совсем.

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