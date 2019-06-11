Эксперты нашла ДНК ряда людей на пакетах с наркотиками в деле Голунова

Москва, , 00:06 — REGNUM На пакетиках с наркотическими средствами, которые якобы были обнаружены у журналиста портала Meduza Ивана Голунова, было зафиксировано присуствие ДНК нескольких человек. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Подчеркивается, что экспертиза установила наличие нескольких ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками. Уточняется, что экспертиза пакетиков с наркотиками будет завершена во второй половине дня вторника, 11 июня.

Ранее стало известно, что эксперты МВД России не обнаружили следов наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук журналиста Голунова.

Также было установлено, что в крови и иных биологических средах Голунова следов наркотических и психотропных средств не обнаружено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Голунов был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. У него были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов. Позднее на квартире, которую снимал Голунов, был найден пакетик с кокаином.

Сам Голунов считает, что наркотики ему подбросили коррумпированные сотрудники полиции, которые связаны с кладбищенской мафией, против которых он вел журналистское расследование.