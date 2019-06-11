Они не ходят, поэтому они танцуют: студия инклюзии

Анар Мовсумов, , 14:33 — REGNUM

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития. Большинство взрослых, работающих в студии — родители детей с ОВЗ. Взрослые учат их тому, что умеют сами — кто-то по образованию логопед, кто-то — хореограф, кто-то когда-то занимался в театре. Теперь их навыки помогают всем детям в студии.

Студию открыла Екатерина Сизова, которая в 24 года лишилась способности ходить. Сейчас Екатерина занимается бизнесом, состоит в общественных организациях, активно участвует в жизни самарского сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья. А теперь еще и руководит студией инклюзивного творчества.

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