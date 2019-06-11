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Они не ходят, поэтому они танцуют: студия инклюзии

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Анара Мовсумова о самарской студии инклюзивного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Они не ходят, поэтому они танцуют: студия инклюзии
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Фотосессия для нового проекта студии — показа мод для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мама Ангелины забрала у дочери наушники, и девочка очень нервничает

Анар Мовсумов, 11 июня 2019, 14:33 — REGNUM  

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития. Большинство взрослых, работающих в студии — родители детей с ОВЗ. Взрослые учат их тому, что умеют сами — кто-то по образованию логопед, кто-то — хореограф, кто-то когда-то занимался в театре. Теперь их навыки помогают всем детям в студии.

Студию открыла Екатерина Сизова, которая в 24 года лишилась способности ходить. Сейчас Екатерина занимается бизнесом, состоит в общественных организациях, активно участвует в жизни самарского сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья. А теперь еще и руководит студией инклюзивного творчества.

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Актеры студии подбадривают друг друга перед премьерным показом спектакля
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Актеры студии подбадривают друг друга перед премьерным показом спектакля
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Папа обнимает дочь в перерыве занятий в инклюзивной студии. Большинство участников студии приходит на занятия с родителями
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Папа обнимает дочь в перерыве занятий в инклюзивной студии. Большинство участников студии приходит на занятия с родителями
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Чаепитие в студии инклюзивного творчества. Пока дети занимаются, у родителей есть время перекусить и пообщаться. Разговоры в основном о детях и болезнях — сообщество родителей детей с ОВЗ довольно замкнутое. Восполнить недостаток общения с «обычными» людьми — одна из задач инклюзивной студии
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Чаепитие в студии инклюзивного творчества. Пока дети занимаются, у родителей есть время перекусить и пообщаться. Разговоры в основном о детях и болезнях — сообщество родителей детей с ОВЗ довольно замкнутое. Восполнить недостаток общения с «обычными» людьми — одна из задач инклюзивной студии
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Новое помещение студии. На подоконнике стопками лежат дипломы. Самая высокая стопка — личные дипломы и благодарственные письма основательницы и руководительницы студии Екатерины Сизовой
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Новое помещение студии. На подоконнике стопками лежат дипломы. Самая высокая стопка — личные дипломы и благодарственные письма основательницы и руководительницы студии Екатерины Сизовой
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Музыкальное занятие. До того, как у студии появилось собственное помещение, большинство занятий проходило в актовом зале одной из местных школ
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Музыкальное занятие. До того, как у студии появилось собственное помещение, большинство занятий проходило в актовом зале одной из местных школ
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Обстановка в студии непринужденная — большинство участников знакомы уже давно и вместе ходят на различные развивающие занятия
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Обстановка в студии непринужденная — большинство участников знакомы уже давно и вместе ходят на различные развивающие занятия
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Екатерина Сизова руководит репетицией танцевального спектакля
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Екатерина Сизова руководит репетицией танцевального спектакля
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Ксюша Каштанова позирует фотографу перед показом мод. «Она обожает фотографироваться, — говорит мама Ксюши. — Камеры — ее болезнь»
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Ксюша Каштанова позирует фотографу перед показом мод. «Она обожает фотографироваться, — говорит мама Ксюши. — Камеры — ее болезнь»
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Анна Виленс, одна из художественных руководителей студии, готовится к выступлению. Ее сын тоже участвует в спектакле. У большинства взрослых, работающих в студии, — дети с ОВЗ
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Анна Виленс, одна из художественных руководителей студии, готовится к выступлению. Ее сын тоже участвует в спектакле. У большинства взрослых, работающих в студии, — дети с ОВЗ
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Ольга Артамонова — одна из самых активных участниц инклюзивного танцевального движения в Самаре. Кроме того, Ольга открыла творческую мастерскую
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Ольга Артамонова — одна из самых активных участниц инклюзивного танцевального движения в Самаре. Кроме того, Ольга открыла творческую мастерскую
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Семья Каштановых в студии
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Семья Каштановых в студии
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Актеры студии готовятся к премьере танцевального спектакля, посвященного жизни художницы Фриды Кало. В спектакле участвуют люди с особенностями физического и ментального развития, а также несколько «обычных» танцоров
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Актеры студии готовятся к премьере танцевального спектакля, посвященного жизни художницы Фриды Кало. В спектакле участвуют люди с особенностями физического и ментального развития, а также несколько «обычных» танцоров
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Актеры студии на репетиции
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Актеры студии на репетиции
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До появления своего помещения студия занималась в актовом зале обычной школы
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
До появления своего помещения студия занималась в актовом зале обычной школы
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Сцена во время спектакля «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей»
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Сцена во время спектакля «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей»
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Актеры студии готовятся к премьере танцевального спектакля, посвященного жизни художницы Фриды Кало. В спектакле участвуют люди с особенностями физического и ментального развития, а также несколько «обычных» танцоров
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Актеры студии готовятся к премьере танцевального спектакля, посвященного жизни художницы Фриды Кало. В спектакле участвуют люди с особенностями физического и ментального развития, а также несколько «обычных» танцоров
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Актеры студии за кулисами во время репетиции
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Актеры студии за кулисами во время репетиции
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Анастасия Карпенко помогает своей дочери Ангелине подготовиться к фотосессии. Анастасия тоже занимается с детьми в инклюзивной студии
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Анастасия Карпенко помогает своей дочери Ангелине подготовиться к фотосессии. Анастасия тоже занимается с детьми в инклюзивной студии
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Актеры студии на репетиции. Спектакль пройдет в старом советском доме культуры — но при этом одном из самых больших в городе. Это заслуга Екатерины Сизовой, ведь обычно инклюзивные спектакли проходят на маленьких площадках где-то на окраинах
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Актеры студии на репетиции. Спектакль пройдет в старом советском доме культуры — но при этом одном из самых больших в городе. Это заслуга Екатерины Сизовой, ведь обычно инклюзивные спектакли проходят на маленьких площадках где-то на окраинах
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Актеры студии на сцене во время репетиции спектакля про Фриду Кало. В студии детей и взрослых примерно поровну
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Актеры студии на сцене во время репетиции спектакля про Фриду Кало. В студии детей и взрослых примерно поровну
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Сцена во время спектакля про Фриду Кало
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Сцена во время спектакля про Фриду Кало
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Актеры студии на сцене во время премьеры спектакля про Фриду Кало
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Актеры студии на сцене во время премьеры спектакля про Фриду Кало
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Екатериан Сизова и участники студии фотографируются на память со зрителями после премьеры
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Екатериан Сизова и участники студии фотографируются на память со зрителями после премьеры
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Екатерина Сизова перед открытием нового помещения инклюзивной студии руководит участниками концертной программы
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Екатерина Сизова перед открытием нового помещения инклюзивной студии руководит участниками концертной программы
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На открытие студии пришли посмотреть местные жители и танцевали вместе с участниками концерта, людьми с ограниченными возможностями здоровья
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
На открытие студии пришли посмотреть местные жители и танцевали вместе с участниками концерта, людьми с ограниченными возможностями здоровья
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Сцена во время спектакля «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей»
Анар Мовсумов © ИА REGNUM
Сцена во время спектакля «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей»

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regnum author Анар Мовсумов
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