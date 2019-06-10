Понедельник, 10 Июня 2019 года
22:50:09 МСК

Потребительская уверенность граждан России за год снизилась вдвое

Общество

На потребительских настроениях граждан негативно сказались пенсионная реформа и ослабление рубля

Потребительская уверенность граждан России за год снизилась вдвое
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бедность

Москва, 10 июня 2019, 22:21 — REGNUM  Потребительская уверенность росcийских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов. Об этом 10 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно исследованию, наибольшее снижение показателя (в 5,5 раза) наблюдается среди молодых людей в возрасте до 30 лет. Ухудшились по сравнению с 2018 годом и настроения граждан в части собственного благополучия.

Индекс потребительской уверенности базируется на опросах граждан и отражает оценку общего состояния экономики населением, а также демонстрирует ожидания граждан относительно изменения своего положения в будущем.

Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на ожидания населения России в последнее время оказали пенсионная реформа и налоговые изменения, сказались также подорожание кредитов и ослабление курса рубля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Доходы населения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить