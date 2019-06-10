Народный художник России Дмитрий Журавлев скончался в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 20:51 — REGNUM Народный художник России Дмитрий Журавлев скончался в возрасте 85 лет в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском отделении Союза художников России, художник умер 8 июня, прощание с ним состоится 11 июня в Великом Новгороде.

С именем Журавлева в Новгороде связывают становление областного отделения Союза художников: он создал его в 1962 году после переезда в Новгород из Ленинграда и 15 лет возглавлял организацию.

Напомним, Дмитрий Журавлев родился в 1933 году в Ленинграде. Он начал рисовать в возрасте десяти лет. С 1959 года Дмитрий Власович жил и работал в Новгороде.

Живопись и акварель художника с 1975 года была представлена на многих зарубежных выставках и в России.

За успехи в создании произведений живописи и в развитии российского изобразительного искусства Дмитрию Журавлёву в 1981 году было присвоено звание заслуженного художника РСФСР, а в 2001 году — звание народного художника России. Президиум Академии художеств особенно отмечал его живописные произведения «Оплакивание» (1992 год), «Сотворение храма» (1995 год), «Новгород Великий. Гроза надвигается» (1997 год). Дмитрий Журавлев также был профессором кафедры изобразительных искусств в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого, где преподавал живопись, рисунок и композицию.