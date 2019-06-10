В Екатеринбурге представили два сценария для «храмового опроса»

Екатеринбург, , 21:24 — REGNUM В Екатеринбурге представлены два сценария для проведения опроса о храме Святой Екатерины. Свои заготовки представил депутат гордумы Алексей Вихарев на заседании рабочей группы о судьбе религиозного объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий предложил два варианта проведения опроса: 28 июля или 20 сентября 2019 года.

В июльском варианте опрос должен инициировать глава города. Голосование организует рабочая группа по храму — оно пройдёт за один день на 150 избирательных участках. Формулировку вопросов успеет сделать Уральский государственный юридический университет, а текст опросного листа утверждает гордума. В этом случае должны проголосовать не менее 1% избирателей муниципалитета, а результаты опроса должны стать обязательными.

В варианте сентября пока неясны сроки и территории опроса. Его организатором должен стать горизбирком, автором формулировки — некая «социологическая служба». Утвердить опрос должна гордума. Проводить голосование в данном случае стоит по месту жительства, а проголосовать должны не менее 20% избирателей. В этом случае результаты опроса стоит сделать рекомендательными, указано в справке депутата. Стоит отметить, что в своём выступлении Вихарев всё-таки заявил, что результаты опроса нужно сделать обязательными для исполнения.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что опрос могут провести либо в конце июля, либо в начале сентября. Второй вариант будет применён в случае, если организаторы не успеют к июлю, уточнил глава.

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