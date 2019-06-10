Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Мосгорсуд частично снял арест со счетов экс-министра Абызова

Общество

Судом отменено решение об аресте около 4,3 млн рублей на счетах обвиняемого в мошенничестве экс-министра

Москва, 10 июня 2019, 19:56 — REGNUM  Московский городской суд принял решение о частичном снятии ареста со счетов экс-министра под делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе суда.

Как уточняется, соответствующее постановление Басманного районного суда от 16 апреля отменено и передано на повторное рассмотрение в этом же суде в ином составе.

По информации ТАСС, речь идёт о банковских счётах экс-министра, на которых находится порядка 4,3 млн рублей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее суд арестовал на различных банковских счетах Абызова в общей сложности более 437 млн рублей. Также арест был наложен на квартиры, жилые дома и земельные участки экс-министра в Москве и Московской области.

Напомним, Михаил Абызов обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

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Дело экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова
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