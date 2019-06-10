ФСБ задержала бывшего главу СУ СК по Волгоградской области Музраева

Волгоград, , 19:31 — REGNUM Бывший начальник управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев задержан по подозрению в причастности к организации попытки покушения на жизнь губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сегодня, 10 июня, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам Петренко, операцию по задержанию Музраева провели сотрудники Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. В этом доме жил вместе со своей семьей губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Один из налетчиков пытался поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Мотивом к совершению преступления стали имущественные махинации Ремезова. Ещё в 2003 году Ремезов на очень выгодных для себя условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс. квадратных метров на главном муниципальном рынке города Волгограда. Эти торговые площади Ремезов сдавал в субаренду уже по значительно более высокой цене.

Губернатор Бочаров добивался возвращения этих площадей в муниципальную собственность.

Все суды Ремезов проиграл. После этого он поручил членам организованной им преступной группировки устранить губернатора, а сам выехал за пределы России, чтобы тем самым обеспечить себе алиби.

Ремезов был объявлен в международный розыск, 23 мая сего года он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве и под конвоем доставлен в Волгоград.

В 2017 году были задержаны трое из пяти членов банды. Один из членов банды скрылся в США, где он отбывает наказание за совершенные на территории этой страны преступления.