Кадыров прокомментировал решение об условно-досрочном освобождении Титиева

Грозный, , 18:39 — REGNUM В Чечне получил условно-досрочное освобождение руководитель местного отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев. Согласно решению Шалинского районного суда, его пребывание в Аргунской колонии-поселении закончено. Это решение прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, оно вполне оправдано, поскольку осужденный за хранение наркотиков уже осознал свое правонарушение. Суд изучил все обстоятельства и принял объективное решение, отметил чеченский лидер.

«Приветствую этот решение. Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека. Если содеянное любым гражданином по закону подпадает под статью, связанную с ограничением свободы, это наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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Напомним, правозащитник Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. В его автомобиле был найден пакет марихуаной. Против Титиева возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в особо крупных размерах. Однако своей вины задержанный не признал, уверяя, что наркотики ему подбросили.

Арест правозащитника вызвал возмущение на Западе. В защиту Титиева выступили в том числе представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс.

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