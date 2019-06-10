В Московском метро начали раздавать воду пассажирам из-за жары

Москва, , 17:25 — REGNUM На станциях Московского метрополитена из-за высокой температуры воздуха начали раздавать пассажирам питьевую воду. Об этом сообщается 10 июня в микроблоге столичной подземки в Twitter.

В городе жарко. Внимательно следим за температурой. Уже раздаём пассажирам питьевую воду на станциях МЦК «Владыкино», «Стрешнево», «Андроновка», «Панфиловская», — говорится в сообщении.

Также воду можно получить на станциях «Технопарк», «Измайловская», «Кунцевская», «Волгоградский проспект», «Выхино» и на всех наземных станциях Филёвской линии.

Напомним, в соответствии с правилами метрополитена раздача питьевой воды начинается, когда температура на станциях держится на уровне не ниже 28 градусов на протяжении полутора часов.

Ранее синоптики предупредили, что воздух в Москве сегодня прогреется до 29 градусов. При этом в столице возможны кратковременные дожди и гроза.