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Самым популярным предметом ЕГЭ у калужских выпускников стало обществознание

Общество

Экзамен по обществознанию сдали три тысячи выпускников

Калуга, 10 июня 2019, 17:14 — REGNUM  В Калужской области 3 тыс. 47 выпускников из пяти тысяч, участвующих в государственной итоговой аттестации, 10 июня приступили к сдаче Единого государственного экзамена по обществознанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки региона.

По информации ведомства, выбравшим обществознание выпускникам предстоит справиться с 29 заданиями, из которых 20 с кратким ответом, а на девять заданий следует дать развёрнутые ответы. На экзамен по обществознании сдающим отведено 3 часа 55 минут.

Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. в 2018 году в калужском регионе ЕГЭ по обществознанию сдавали 2 тыс. 988 человек из пяти тысяч участников.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ 2019 года завершится 1 июля 2019 года. Уже прошли экзамены по литературе, географии, истории, базовой и профильной математике, русскому языку, химии, физике и иностранным языкам.

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Единый государственный экзамен
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