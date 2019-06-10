В Москве громят детский клуб «Автопилот»

Игорь Свирин, , 18:03 — REGNUM

Росимущество передало на реализацию небезызвестному АО ДОМ. РФ расположенный в Измайловском парке земельный участок якобы не использующегося стадиона «Ракета». Проект пока находится на стадии подготовки, однако москвичи опасаются, что вскоре место, в котором 18 лет занимались с детьми не только автоспортом, но проводили праздники, играли в волейбол, устраивали «Веселые старты» и многое другое, перестанет существовать.

Спортивно-технический клуб (СТК) «Автопилот» является негосударственным некоммерческий образовательным детским учреждением. Зародился он в 1995 году как простая автошкола, потом его бессменный руководитель Дмитрий Гулёв начал заниматься с детьми по программе «Юных инспекторов дорожного движения» (ЮИД). Те, кто постарше, наверняка не только помнят ЮИД, но и сами участвовали в слетах, конкурсах, соревнованиях между членами движения.

Само ЮИД появилось в 1973 году, когда 6 марта секретариат ЦК ВЛКСМ совместно с Минпросвещения и коллегией МВД СССР принял постановление о создании в школе агитбригад ЮИД. И уже в первый год в школах СССР начали работу 14 тысяч отрядов ЮИД. Получается, что Гулёв тогда восстановил и пока еще продолжает развивать утраченную на время «святых девяностых» такую нужную детям традицию.

Не будем всуе поминать имена тех, для кого девяностые были «святыми», а вот для стадиона «Ракета» они оказались совсем «лихими». К московской Олимпиаде в городе строились гостиницы, а при них спортивные сооружения. Как тогда было принято, по ее окончании спортивные объекты передавали на баланс различным ведомствам. «Ракета» досталась ВИАМу (Всесоюзный институт авиационных материалов — прим. ИА REGNUM ) и осталась в государственном подчинении.

Надо понимать разницу между стадионом «Олимпийский» и сооружениями, подобными «Ракете». Нетрудно догадаться, что объект нашего рассмотрения скорее являлся обузой, что и подтверждается дальнейшим развитием событий. Какое-то время всё оставалось по-прежнему, земля была в аренде у ВИАМа, который через свою структуру заключал с клубом краткосрочные договоры аренды земельного участка.

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Потом земля «пошла по рукам» и выпала из федеральной собственности. Как это делается, описывать не интересно, многие и без нас об этом знают, гораздо приятнее было бы что-нибудь написать по этому поводу из зала суда. Конечный собственник, в том числе и арендуемого «Автопилотом» участка земли, обнаружил, что это территория ООПТ, и строить здесь нельзя.

Пока «суд да дело», одумалось правительство в лице Росимущества, и земли стадиона удалось вернуть в Госказну. С этих пор у детского клуба начались проблемы с арендой участка, которые и могут привести к его закрытию. С 2015 клубом под теми или иными предлогами перестали заключать договоры аренды.

Объективная реальность, данная нам в ощущении, говорит, что клуб есть. Здесь проводят праздники, продолжают тренироваться дети, а с другой стороны, арендных отношений нет, и что и кто тут делает, государевым хранителям земельной казны неизвестно. Приходят с проверками, реальность убеждает — действительно есть, а значит, оснований отказывать в заключении отношений нет никаких.

Тем не менее дело с мертвой точки не движется. Правда, не движется оно для «Автопилота», ребят, в нём занимающихся, москвичей, приходящих сюда на праздники. В Росимуществе работа кипит и «процесс пошел». В конце мая граждане вдруг узнали, что территория передана на реализацию в компанию ДОМ. РФ и приблизительно во II или III квартале 2019 года будет выставлена на торги.

С одной стороны, в очередной раз наблюдая за тем, как исчезают спортивные объекты, исторические здания, вспоминая высказывания главарха столицы господина Кузнецова о стоимости московской земли, нельзя не согласится с опасениями сограждан. А с другой, вдруг случится чудо и будет сохранено разрешенное использование участка «Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования», у клуба практически нет шансов остаться на «Ракете». Чтобы понять, это достаточно зайти на сайт СТК, посмотреть их «прайс» и почитать отзывы в интернете.