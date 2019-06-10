Липецкие волонтёры сыграли в футбол с чиновниками

Чаплыгин, Липецкая область, , 16:58 — REGNUM В Липецкой области 10 июня на стадионе «Авангард» в городе Чаплыгине в рамках Всероссийской Акции «Доверяй, играя» состоялся футбольный матч между командами добровольцев Липецкой области и органов власти Чаплыгинского муниципального района.

Команда муниципальных органов власти встретилась на поле с добровольческим отрядом «Наш выбор» из поселка Рощинский. Силы команд оказались равными, и лишь во втором тайме добровольцы забили свой победный гол. После игры соперники отправились во двор дома-музея купечества, где пообщались за чашкой кофе в неформальной обстановке.

Встречей остались довольны и добровольцы, и сотрудники администрации Чаплыгинского муниципального района. У добровольцев возникла идея совместно с сотрудниками Управления молодежной политики и органами власти высадить «Аллею волонтеров» из плодовых деревьев в посёлке Рощинском.

«Добровольцы приходят на помощь не только когда трудно, а каждый день. И это ценнее всего. Россия сильна традициями добровольчества, и в стране всегда объединялись те, кто хотел сделать жизнь лучше», — считает врио главы региона Игорь Артамонов.

Проект «Доверяй, играя» представляет собой серию товарищеских матчей в футбол и баскетбол, организованных между командами волонтеров и представителями органов власти. Целью акции стало создание неформального прямого общения органов власти с представителями добровольческого сообщества России в «атмосфере общего дела». Матч в Чаплыгине был инициирован Г (О) БУ «Управление молодежной политики».