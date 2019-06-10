В Новосибирске у 25 человек зафиксирована менингококковая инфекция

Новосибирск, , 16:50 — REGNUM В Новосибирской области выявлена довольно редкая менингококковая инфекция. Об на аппаратном совещании в региональном правительстве сегодня, 10 июня, сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

По словам Хальзова, за период с 30 мая по 9 июня менингококковая инфекция зафиксирована у 25 жителей Октябрьского и Дзержинского района Новосибирска.

«Это очаговое заболевание, заражённые находятся на стационарном режиме. Мы работаем совместно с управлением Роспотребнадзора. Ситуация сложная, но вакцина есть в достаточном количестве», — цитирует министра «Континент Сибирь».

Отметим, что источником менингококковой инфекции являются больные люди. Передаётся воздушно-капельным путём. На начальном этапе симптомы менингококковой инфекции схожи с ОРЗ. Спустя три дня появляются озноб, тошнота, отсутствие аппетита, сыпь по всему туловищу и конечностям.