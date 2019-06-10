Фанат получит коллекционную версию Cyberpunk 2077 за комплимент Киану Ривзу

Лос-Анджелес, США, , 17:14 — REGNUM Зритель ежегодной выставки E3, заявивший что у него «захватывает дух» от Киану Ривза, получит коллекционное издание игры Cyberpunk 2077. Об этом представители компании CD Projekt RED сообщили в своём Twitter-аккаунте 10 июня.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1137939405509804032

Во время анонса игры Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED на сцену вышел популярный актёр Киану Ривзу, ставший прообразом для одного из персонажей игры. Он назвал дату выхода проекта и решил поделиться своими впечатлениями от Cyberpunk. Ривз сказал, что «путешествие в город будущего будет захватывать дух».

Вдруг Питер Сарк, находившийся в этот момент в зрительном зале, выкрикнул: «это от тебя захватывает дух!». Актёр на секунду растерялся и показал пальцем на молодого человека со словами: «нет, это от тебя захватывает дух!». Обрадованный фанат опубликовал видео с этим моментом в своём Twitter-аккаунте и назвал его «Киану Ривз на весь мир говорит, что что от меня захватывает дух».

Спустя некоторое время публикацию прокомментировали представили компании CD Projekt RED. Они сказали, что за это Питер Сарк получит коллекционное издание Cyberpunk 2077.

Напомним, 9 июня в Лос-Анджелесе стартовала ежегодная игровая выставка E3 2019. В течение пяти дней (до 13 июня) крупнейшие компании-разработчики видеоигр будут анонсировать игровые проекты, релиз которых состоится в 2019—2020 годах. На первых трёх конференциях выступили представители компаний Microsoft, Bethesda и Devolver Digital. Каждая из них представила несколько новых игр.

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