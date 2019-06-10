В Москве созывают на несогласованную акцию в поддержку Голунова

Москва, , 16:17 — REGNUM В социальных сетях созывают на акцию в поддержку задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова. Сообщения распространяются в Telegram и Facebook.

Мероприятие намечено на 12 июня, оно пройдёт в центре Москвы.

«Марш несогласованный. Мы идём», — говорится в сообщении.

Также распространяется макет надписей в поддержку журналиста для самостоятельной печати стикеров или на текстиле.

Журналист «Медузы» Иван Голунов задержан в Москве 6 июня. При личном досмотре у него обнаружили пять пакетов с наркотическим веществом. Также наркотики и весы нашли при обыске в съёмной квартире.

8 июня журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Работник СМИ утверждает, что ни в чём не виноват. 10 июня стало известно, что в анализах Голунова следов наркотиков не обнаружено.