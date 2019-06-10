Понедельник, 10 Июня 2019 года
17:13:25 МСК

В Москве созывают на несогласованную акцию в поддержку Голунова

Общество

Мероприятие намечено на 12 июня

Москва, 10 июня 2019, 16:17 — REGNUM  В социальных сетях созывают на акцию в поддержку задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова. Сообщения распространяются в Telegram и Facebook.

Мероприятие намечено на 12 июня, оно пройдёт в центре Москвы.

«Марш несогласованный. Мы идём», — говорится в сообщении.

Также распространяется макет надписей в поддержку журналиста для самостоятельной печати стикеров или на текстиле.

Журналист «Медузы» Иван Голунов задержан в Москве 6 июня. При личном досмотре у него обнаружили пять пакетов с наркотическим веществом. Также наркотики и весы нашли при обыске в съёмной квартире.

8 июня журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Работник СМИ утверждает, что ни в чём не виноват. 10 июня стало известно, что в анализах Голунова следов наркотиков не обнаружено.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить