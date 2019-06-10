В Петербурге охранника будут судить за зверство над кошкой

Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, который, будучи охранником в одном из вузов, на глазах у студентов с силой бросил о кафельный пол бездомную беременную кошку. Это апрельское происшествие, видеозапись которого попала в соцсети, вызвало большой общественный резонанс.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли, повлекшем его увечье. За это преступление может быть назначено до трех лет лишения свободы.

Как установлено, обвиняемый, находясь на рабочем месте в должности охранника ЧОП «Топаз», в помещении коридора ЛГУ им. А.С. Пушкина с целью причинения боли схватил бездомную кошку рыжего цвета, после чего с силой бросил на пол.

«Своими действиями он причинил боль и страдания животному, что повлекло его увечье. Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — сообщили 10 июня в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Как напоминает телеканал «Санкт-Петербург», после происшествия очевидцы отвезли пострадавшую кошку в ветеринарную клинику, однако котят спасти не удалось. Сама кошка поправилась, студенты ее навещали, нашли ей добрых хозяев.

Администрация вуза резко осудила поведение охранника и заявила, что он будет уволен.