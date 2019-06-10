Террористы продолжат использовать Telegram для пропаганды — эксперт

Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Мессенджер Telegram — онлайн-сервис обмена мгновенными сообщениями — остаётся жизненно важным способом коммуникации для приверженцев террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в новом научном исследовании, проведённом специалистами Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) на тему распространения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Telegram.

«Похоже, ни на одной другой платформе не было разработано такого же баланса функций, удобства для пользователя и базовой безопасности», — говорится в отчёте.

Для того чтобы выяснить, как англоязычные сторонники ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют платформу для пропаганды, за период с 1 июня 2017 года по 24 октября 2018 года было проанализировано 636 происламских государственных Telegram-каналов и групп.

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Как отметил соавтор отчёта Беннет Клиффорд, несмотря на то, что сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют ряд недостатков в использовании Telegram с точки зрения безопасности, они будут «продолжать делать это из-за баланса своего охвата и оперативной безопасности».

"На данный момент нет другой альтернативы», — уверен Клиффорд.

В исследовании в качестве рекомендаций по борьбе с этим явлением подчёркивается, что никакие запретные меры и давление не будут иметь желаемого эффекта.

«Ограничение шифрования или запрет мессенджера — непропорциональны, неэффективны и создают негативные побочные эффекты», — отмечено в отчёте.

Также авторы доклада предлагают стимулировать Telegram к сотрудничеству с неправительственными, индустриальными организациями, стандартами и платформами, такими как форум Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) или Tech Against.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года бельгийские спецслужбы пришли к выводу, что террористы, ранее использовавшие для распространения своей пропаганды такие социальные сети, как Facebook и Twitter, перебрались в более закрытые мессенджеры, такие как Telegram. В докладе бельгийской контрразведки VSSE отмечено, что компании Facebook, Twitter и YouTube начали реагировать на сообщения террористов и оперативно удалять их. Это, в свою очередь, привело к частичному перемещению подобной пропаганды в более замкнутую среди приложений для обмена сообщениями, в частности, в мессенджер Telegram.

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