Названа сумма пособий по безработице, выплаченная жителям Южной Кореи в мае

Сеул, , 15:52 — REGNUM Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в мае 2019 года, побила все рекорды. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства труда страны.

По их словам, в мае 2019 года общая сумма пособий по безработице составила 758,7 млрд вон (~$640,32 млн), что на 24,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Известно, что сумма пособий по безработице, выплаченная в Южной Корее, увеличивается третий месяц подряд.

Как сообщили представители министерства, сумма пособий увеличилась из-за роста числа безработных, а так же из-за увеличения минимальной заработной платы.

В мае 2019 году пособие по безработице получили 503 тыс. человек, что на 12,1% больше, чем в мае прошлого года. Среди них, 84 тыс. человек в мае 2019 года впервые получили пособие по безработице. По сравнению с прошлым годом, число людей, получивших пособие впервые, увеличилось на 7,8%.

Известно, что в мае 2019 года средняя сумма пособия по безработице на душу населения составила 1 508 000 вон (~$1273), что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.