Инди-игр много не бывает: все ролики с конференции Devolver Digital на E3

Лос-Анджелес, США, , 16:09 — REGNUM В рамках ежегодной игровой выставки E3 2019 издательская компания Devolver Digital провела 10 июня пресс-конференцию, на которой анонсировала новые игры. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку трейлеров игровых проектов, показанных во время мероприятия.

Первой игрой, представленной на конференции Devolver Digital, стала многопользовательская аркада Fall Guys. Игрокам (в каждом раунде соревнуется 100 пользователей) предстоит управлять разноцветными человечками и проходить сложную полосу препятствий. Главная задача — ни разу не упасть и добраться до финиша. Побеждает игрок, первым взявший корону с пьедестала в конце уровня.

Fall Guys выйдет в 2020 году на PC и PS4.

На конференции также анонсировали Devolver Bootleg — сборник из восьми популярных игр Devolver Digital, выполненных в стилистике проектов для ретро-консолей. В него войдут пародии на такие игры, как Hotline Miami, Absolver, Enter the Gungeon и др.

Сборник уже доступен для покупки в Steam (PC).

В 2020 году на PC выйдет «хоррор наоборот» под названием Carrion. В нём игрокам предстоит управлять чудовищем, сбежавшим из лаборатории, и охотится на людей. Во время совершения убийств и продвижения по уровням монстр будет эволюционировать и увеличиваться в размерах. Благодаря своим щупальцам персонаж может цепляться за любые выступы и быстро перемещаться по игровым локациям.

Инди-шутер Enter the Gungeon получит версию для аркадных автоматов. Она будет называться House of the Gundead, и позволит игрокам убивать многочисленных противников в Оружелье (локация, в которой происходит действие игры) при помощи пистолетов-контроллеров.

Релиз ожидается в 2020 году.

Ещё одним анонсом конференции стало дополнение для ретро-платформера The Messenger. Оно называется Picnic Panic и содержит множество нововведений: тропическую локацию, боссов и особую магию вуду.

Picnic Panic выйдет PC, PS4 и Nintendo Switch 11 июля 2019 года.

